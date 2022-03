Padre di famiglia muore improvvisamente a 51 anni

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Addio al giovane padre, morto improvvisamente. Stamani la dolorosa notizia della prematura scomparsa di Franco D’Angiolella, di 51 anni, che è venuto a mancare a causa di un malore improvviso che non gli ha dato scampo, nonostante i soccorsi i suo cuore si è fermato. Un uomo buono, onesto e molto conosciuto in paese. Franco lascia la moglie Angela Micillo e i figli Maria e Lorenzo nel dolore. I funerali si terranno domani alle 11 presso la Chiesa S. Pietro Apostolo a Parete.

Questo l’addio di un amico “Bruttissimo risveglio per la nostra comunità, ci lascia un amico, un ragazzo solare, un ragazzo umile e sempre disponibile, caro FRANCO la tua notizia ci hai rimasti senza parole, purtroppo la vita a volte sa essere molto crudele ma sono convinto di una cosa anche se possono essere solo parole di circostanza che dall’alto del cielo sosterrai la tua famiglia .Personalmente non ho grandi ricordi e grande frequentazioni con Franco ma quelle tante volte che ci siamo incrociati e spesso soffermati a parlare di calcio fuori a qualche bar, fuori alla pizzeria di Enzo o fuori casa tua, nell’ultimo periodo purtroppo anche nel cimitero per salutare le nostre mamme, ho sempre letto nei tuoi occhi sempre grande leggerezza e grande dolcezza. Caro ragazzo R. I. P”