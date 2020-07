“Papà coraggio” vince la sua battaglia. Ripristinato il servizio di trasporto disabili ad ORTA DI ATELLA

ORTA DI ATELLA – E’ stato ripristinato il servizio trasporto disabili ad Orta di Atella, dopo l’appello lanciato da Michele Pisano, genitore di due bimbi disabili e uomo molto attivo nel terzo settore nella cittadina casertana, fondatore dell’associazione “Bimbi Simpatici e Speciali” e dell’Osservatorio Nazionale per la Disabilita’ “La Battaglia di Andrea”. “Michele Pisano si e’ rivolto a noi per essere aiutato a risolvere il problema – dichiara la presidentessa de ‘La Battaglia di Andrea’ – noi subito abbiamo accolto questo suo allarme e ci siamo mobilitati, siamo stati ricevuti da uno dei commissari straordinari del comune di Orta di Atella, la dottoressa Rosa Maria Falasca, la quale, armata di sensibilita’, esperienza e serieta’, ha risolto il problema in appena 3 giorni”. L’osservatorio “La Battaglia di Andrea” e’ stato fondato dai genitori del bimbo autistico di Afragola escluso dalla recita di Natale, e da allora, si prodiga ad aiutare bambini in tutta Italia. “Sono fiero di cio’ che e’ stato fatto – dichiara Giovandomenico Lepore, ex procuratore di Napoli – tutto cio’ che si fa per aiutare persone, e in questo caso bambini, e’ la cosa piu’ bella del mondo, un grande grazie alla dottoressa Falasca e complimenti vivissimi da parte mia ai a questo neonato grande osservatorio”. Il servizio riprendera’ regolarmente lunedi’ 13 luglio.