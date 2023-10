PARCHEGGI A CASERTA. Altro che rivoluzione: qui si paga ovunque. Caro sindaco, che fine hanno fatto le strisce bianche?

Strisce blu dappertutto! Ma il Comune rispetta la proporzione tra aree a pagamento e quelle “aggratis”?

CASERTA. E’ partita oggi la “rivoluzione parcheggi” a Caserta anche se, a quanto pare, l’unica novità sostanziale è che le strisce bianche, che delimitano le zone in cui è possibile parcheggiare “aggratis”, sono ulteriormente diminuite, se non quasi del tutto scomparse. E’ questo il punto fondamentale su cui pretende chiarimenti il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, che ha già protocollato apposita interrogazione consiliare. “Chiedo al sindaco e all’assessore delegato – scrive Napoletano – se Caserta rispetta la proporzione tra parcheggi blu e parcheggi bianchi. Quali misure, inoltre, intendano porre in essere, nell’immediato, per la rapida istituzione sulla aree del territorio comunale di zone libere dal pagamento della sosta, secondo quanto disposto da numerose sentenze del giudice e così come chiarito espressamente nella circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”.

Nell’interrogazione, che pubblichiamo in calce all’articolo, viene chiarito a quale circolare Napoletano fa riferimento. Ma non è tutto ed il consigliere, interrogazione a parte e senza peli sulla lingua, ironicamente si chiede se la rivoluzionaria amministrazione di Carlo Marino riuscirà a ripristinare la legalità, nell’equazione tra parcheggi a pagamento e liberi. “Lo dice il buonsenso, lo ribadiscono i giudici, lo ricorda il ministero delle Infrastrutture. Glielo rammento anche io, con questa interrogazione che racconta il disagio dei cittadini casertani e chiede lumi alla giunta Marino. Pagare ogni giorno un parcheggio per tutta la durata del proprio lavoro in città equivale – conclude il consigliere di Fdi -, secondo alcuni, al costo del fitto di un appartamento. Attendo una risposta rapida”.