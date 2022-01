Partito democratico. Pina Picierno eletta vicepresidente del Parlamento Europeo

Oggi il conferimento dell’incarico. Gli auguri del segretario provinciale del Pd, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Caserta Carlo Marino

CASERTA La segreteria provinciale del Partito Democratico di Caserta saluta l’elezione di Pina Picierno a vicepresidente del Parlamento Europeo. “Una carica prestigiosa che Pina, con la sua competenza, saprà rappresentare al meglio. In un momento difficile e di sofferenza per il Partito Democratico, dovuto alla perdita del

Presidente, David Maria Sassoli, è un segnale forte, un impegno grande e di grande valore per il peso emotivo che questa indicazione del gruppo dei Socialisti e Democratici rappresenta. Siamo certi che Pina saprà ben rappresentare il bagaglio storico e politico che il PD ha il dovere di garantire, ma è per lei, anche, una grande responsabilità, perché sul suo nome c’è stata un’ampia convergenza ed un larghissimo consenso”.

“Oggi la casertana Pina Picierno è stata eletta Vice Presidente del Parlamento Europeo. Sì tratta di un risultato importante e di prestigio per il nostro territorio. I miei complimenti a Pina che ringrazio anche del suo sostegno spontaneo, senza tirarsi mai indietro per la nostra comunità. Saprai ricoprire questo incarico nel migliore dei modi e nell’interesse dei cittadini”. Lo ha detto Carlo Marino, sindaco di Caserta, in un posto su Facebook.