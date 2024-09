Parto record. Nati quattro gemellini da una coppia di MADDALONI

Tre fiocchi azzurri e uno rosa: Francesco, Diego Manuel e Martina

MADDALONI – Al Nuovo Policlinico Federico II di Napoli una donna di 30 anni, di Maddaloni, già mamma di un bambino di 8 anni, il 28 giugno scorso ha partorito 4 gemelli. La donna ha dato alla luce tre maschietti e una femminuccia: Francesco, Emanuele, Diego e Martina. I piccoli hanno trascorso un periodo di 40 giorni nell’incubatrice perché, essendo nati settimini, al momento del parto avevano un peso tra 1,6 e 1,7 kg.

Una grande gioia per mamma Giovanna, 30 anni, per il papà Daniele, 32enne, e per il fratellino maggiore.

Un evento molto raro, che capita una volta ogni 6-700mila nascite così come raccontato ginecologo Fabrizio Paolillo: “La paziente aveva già un bambino e cercava una seconda gravidanza, ma erano 8 anni che non riusciva. Dopo aver fatto una serie di accertamenti e la preparazione, abbiamo cominciato a fare dei monitoraggi dell’ovulazione e varie indagini sulla coppia. Dopodiché, abbiamo iniziato dei cicli di stimolazione ovarica con i farmaci che si usano in questi casi e durante uno di questi cicli lei ha avuto la gravidanza. Il test ha dato esito positivo. Poi abbiamo fatto l’ecografia e ci siamo accorti che c’erano 4 camere gestazionali. Non è facile portare avanti queste gravidanze, perché il rischio di parto prematuro e di aborto è molto alto e poi c’è la possibilità che nascano bimbi con problematiche importanti, perché, quando nascono prematuri, possono avere delle conseguenze neurologiche o infettivologiche. Invece, per fortuna, si è arrivati a un’epoca gestazionale compatibile con una buona qualità di vita”