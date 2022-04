CASTEL VOLTUNO – Lungo la via Domiziana, all’altezza del bar Tropical un ambulante di 57 anni di Trentola Ducenta aveva piazzato il proprio furgone con la merce in vendita: taralli, frutta secca, bibite, palloni e giocattoli. L’uomo è stato multato per 5.000 euro e la merce è stata sequestrata. Non aveva alcuna autorizzazione alla vendita.