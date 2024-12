Pastore tedesco salva famiglia da una banda di rapinatori

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Nella scorsa notte una banda di ladri ha cercato di svaligiare un appartamento in via Piave, a Marcianise, mentre una famiglia dormiva. I malviventi sono stati però fermati dal cane di casa, un pastore tedesco, che si è scagliato contro di loro, mettendoli in fuga.

Nonostante il furto sia stato sventato, la preoccupazione resta alta, visto che la zona è da giorni senza illuminazione, creando un clima favorevole per i ladri. Con il Natale alle porte, molti temono nuovi furti, soprattutto durante la vigilia, quando le persone saranno fuori per il cenone.