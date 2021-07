Patron positivo al COVID. Rinviato festival della moda

CASERTA – Il Francois Fashion Festival, evento di moda di tre giorni, è stato rinviato: l’organizzatore Francois Franzese, infatti, è risultato positivo al coronavirus. La kermesse era in programma al Grand hotel Vanvitelli di Caserta dal 16 al 18 luglio. Franzese ha fatto sapere di stare bene “ma ovviamente per la sicurezza di tutti coloro che avrebbero partecipato all’evento non posso far altro che rimandare il ‘Francois Fashion Festival’ a data da destinarsi. Spero di poter annunciare le nuove date della manifestazione prima possibile. Mi scuso con tutti coloro che hanno già dedicato molto tempo all’evento e con i media che tanto spazio ci hanno dedicato. Sono certo che riusciremo a farci perdonare realizzando un festival d’eccellenza, ancora più bello di quello che avevo in mente“.