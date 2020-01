PAURA AL MERCATO. Venditore abusivo sferra un calcio ad un giovane vigile urbano e fugge

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (ti.pa.) Nel corso di un controllo alla fiera settimanale, questa mattina è stato aggredito un giovane vigile urbano da un cittadino nord africano. Il poliziotto della municipale D.G.V. 30 anni è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del locale pronto soccorso perché nel corso di un sequestro di materiale contraffatto, il cittadino di origine algerina gli ha sferrato un calcio all’arto inferiore, dopodiché si è dato alla fuga creando momenti di panico al mercato.

Il vigile ferito ha allertato subito i colleghi e sul posto sono intervenute tre pattuglie che hanno proceduto ad un accurato blitz. “Anche se l’aggressore non è stato ancora arrestato assicuriamo che per il prossimo appuntamento della fiera saranno controllati a tappeto tutti gli abusivi. Non posso esserci più questi episodi di violenza“, è quello che ha dichiarato il comandante della municipale Gianoglio. Il materiale sequestrato è composto da scarpe griffate e cd contraffatti.