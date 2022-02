CASERTA – Hanno festeggiato il giorno di San Valentino sparando per le strade di Caserta alcuni colpi in aria con un revolver risultato a salve.

Protagonisti due 18enni, residenti a Marcianise e Cellole, che sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della Compagnia del capoluogo.

I due esplosero alcuni colpi in via Roma e in viale Carlo III con una pistola, una calibro 9×38, caricata a salve, che fu gettata tra la vegetazione mai poi ritrovata dai militari.