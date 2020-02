Paura in chiesa durante la messa. Lanciano pietre contro le vetrate, fedeli salvati dal parroco

REGIONALE – Erano da poco passate le 18.00 quando le preghiere dei fedeli della chiesa di San Giovanni Evangelista in corso Campano a Giugliano sono state interrotte da un forte rumore di vetro. Dei vandali durante la celebrazione hanno lanciato delle grosse pietre nelle vetrate della chiesa. Probabilmente proprio la divina provvidenza ha fatto sì che nessuno dei fedeli rimanesse ferito dato che i sassi sono arrivati fin sopra i banchi dove le persone erano raccolte in preghiera. Il parroco ha prontamente fatto mettere i fedeli al riparo, interrompendo la messa. Intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano. Avviate le indagini per risalire agli autori dell’atto vandalico.