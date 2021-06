Paura in Costiera per 9 giovani: yacht affonda tra Amalfi e Conca dei Marini

REGIONALE – Paura in Costiera Amalfitana ieri pomeriggio. Poco prima delle 17 è affondato uno yacht al largo di Santa Croce tra Amalfi e Conca dei Marini. Nove giovani, tutti provenienti dalle province di Napoli e Caserta, si sono salvati lanciandosi a nuoto dopo che la loro barca ha cominciato ad imbarcare acqua. Per cause ancora da accertare, l’imbarcazione è andata a fondo. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della guardia costiera di Salerno. La barca era stata noleggiata a Maiori.