PAURA in strada. “Piovono” calcinacci in via De Chirico

AVERSA -(Lidia e Christian de Angelis) Crollano calcinacci e intonaco in strada, paura tra i residenti. Ieri sera dei calcinacci sono crollati da un palazzo nel centro urbano di Aversa. In via De Chirico, l’intonaco di un palazzo è caduto lungo il marciapiede, ma, per fortuna, pare non ci siano stati danni a passanti o a cose che transitavano da lì. Il luogo del crollo è stato transennato e messo in sicurezza grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Vigili urbani. Tanta la paura tra i passanti e i residenti, che hanno temuto per il peggio visto il via vai di auto e pedoni.