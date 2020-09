Paura nel cimitero. Armato di coltello, rapina la fede nuziale ad una vedova

SAN FELICE A CANCELLO – Una donna di 58 anni, residente in via Napoli, è stata rapinata mentre si trovava nel cimitero di San Felice sulla tomba del marito. Improvvisamente, un uomo di mezza età, con un accento non del posto, armato di coltello a serramanico, l’ha minacciata e poi rapinata della fede nuziale. Un complice aspettava poco distante mentre il rapinatore chiedeva alla vedova di consegnare l’anello, puntandole un coltellino all’altezza del mento. L’uomo si è poi allontanato indisturbato. Alcuni presenti hanno sentito la vittima piangere ed ascoltato il suo racconto. La 58enne ha sporto denuncia ai carabinieri. Il fatto è accaduto intorno alle 10.