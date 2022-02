CASTEL VOLTURNO – Incendio, questa notte, distrugge bar. Un rogo è divampato presso i locali del bar “Vicky”, in via delle Acacie in località PinetaMare a Castelvolturno. Sul posto i vigili del fuoco di Mondragone con l’ausilio di un’autobotte proveniente da Aversa e i carabinieri della Compagnia di Mondragone. Indagini in corso per fare luce sull’accaduto.