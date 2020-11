PAURA NELLA NOTTE. Distruggono l’ingresso dal bar per rubare tutto e sparano colpi di pistola

PIETRAVAIRANO (Lidia e Christian de Angelis) – Nella notte tra venerdì e sabato dei malviventi hanno preso di mira un bar L’incontro di San Felice a Pietravairano per la più “classica” delle spaccate con auto-ariete.

Utilizzando un auto una Panda di colore blu metallizzato hanno sfondato la vetrina del Bar. Quest’auto è servita ad aprire un varco nel locale, mentre i banditi per caricare la merce hanno utilizzato una seconda vettura, una Fiat 500 di colore nero, con già il portabagagli aperto per caricare il bottino. I quattro balordi, con tute scure, passamontagna e guanti dopo aver aperto il varco per inibire i residenti hanno esploso dei colpi di pistola in aria, hanno saccheggiato il negozio e si sono dati alla fuga. Nel frattempo l’antifurto ha allertato i titolari e le forze dell’ordine giunte in loco, Attraverso le immagini di sorveglianza del locale e della zona gli inquirenti stanno indagando per risalire all’identità dei criminali esperti. Ingenti i danni subito dal negoziante.