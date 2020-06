Paura nella notte per un’auto in fiamme in via Michelangelo

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Auto in fiamme, in via Michelangelo, terrore tra i cittadini. Ieri sera intorno alle 23 circa in via Michelangelo un fumo nero e intenso e alte fiamme hanno terrorizzato tutti i residenti della zona. Immediata la richiesta di intervento dei caschi rossi che sono giunti sul posto unitamente anche le forze dell’ordine, alle fiamme una vettura, completamente divorata dal rogo. Al momento non sono chiare le cause, ma diverse le piste seguite, non si esclude quella dolosa, forse un’auto usata per dei reati incendiata per eliminare le tracce. Nessun ferito ma tanto fumo tossico entrato nelle case dei cittadini.