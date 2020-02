Paura per un professionista. Sasso centra la sua auto e colpisce il parabrezza

PIEDIMONTE MATESE – Brutta avventura per un professionista di Piedimonte Matese. Mentre stava rientrando in auto dal lavoro, all’altezza del Miglio 25, la sua auto è stata colpita da alcuni sassi. Una grossa pietra ha centrato il parabrezza, rompendolo. Il professionista si è subito fermato: “Mentre rientri da lavoro – ha scritto sui social – ti può capitare anche questo! Pietra lanciata volutamente incrociando un’altra macchina all’altezza del Miglio 25, tornando da Caserta prima della ferramenta….rischiando grosso perchè fortunatamente solo per poco ho perso anche il controllo della macchina (dicono che lo fanno per poi fot….a), paura tanta. Attenzione.“