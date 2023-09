Paziente perde la vista e porta in tribunale l’OSPEDALE DI CASERTA: “Prima diagnosi sbagliata e poi…”. LA STORIA

L’uomo ha subìto un danno irreparabile all’occhio destro e ora saranno i giudici a dovranno accertare se ciò è avvenuto per colpa dei medici del Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA – Avrebbe dell’incredibile la sequela di eventi che avrebbero portato un paziente dell’ospedale di Caserta a perdere la vista dall’occhio destro.

Prima, infatti, secondo quanto denuncia l’uomo, ci sarebbe stata una diagnosi sbagliata, un errore nella valutazione dei problemi all’occhio destro dell’uomo che, quindi, si sarebbero aggravati. Successivamente, poi, la scelta di operarlo sarebbe stata presa in ritardo. E questo periodo di latenza che, secondo l’uomo, avrebbe danneggiato ancor di più la condizione di B.D.F.

La situazione è poi precipitata e l’uomo ha perso la vista all’occhio destro.

Per questo motivo, il paziente dell’ospedale di Caserta ha citato in giudizio l’Azienda sanitaria Sant’Anna e san Sebastiano per un accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.

Come avranno imparato i lettori più assidui di CasertaCe, questa procedura, nel caso dovesse dare ragione al paziente, porterebbe quest’ultimo a poter presentare in maniera robusta una richiesta di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria del capoluogo.

Come sempre avviene in casi simili, all’ospedale di Caserta ha deciso di resistere nel giudizio, quindi di presentarsi in aula contro la versione di B.D.F., nominando gli avvocati interni Antimo D’Alessandro e Domenico Sorrentino quali legali che dovranno seguire la pratica.