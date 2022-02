PAZZESCO. Ambulanza del 118 da CAIANELLO all’ospedale di PIEDIMONTE per spostare un paziente dal quarto piano al Pronto Soccorso

PIEDIMONTE MATESE (Maria Assunta Cavallo) – Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri 31 gennaio 2022, alle ore 22.11, quando al centralino del 118 di Caserta, arriva una richiesta di soccorso per un paziente in codice rosso. Fin qua tutto normale, se non fosse per il tipo di intervento che ha dovuto eseguire l’equipaggio partito da Caianello per raggiunge l’Ospedale di Piedimonte Matese. I sanitari del 118 sono dovuti intervenire per trasportare un anziano 80 enne dal quarto piano della struttura, fino al piano interiore dove è ubicato il Pronto Soccorso.

E’ impensabile che un’ambulanza del 118, sia stata sottratta ad un territorio per essere impiegata al trasporto di un paziente ricoverato in una struttura pubblica, che necessitava di lasciare il reparto di degenza per raggiungere un altro piano togliendo in questo modo la possibilità ad altre persone di poter ricevere assistenza, allorché questo tipo di operazione, poteva essere svolta dal personale interno all’Ospedale. Facciamo davvero fatica, ma nemmeno ci meravigliamo, a comprendere cosa non abbia funzionato o cosa ha funzionato male, visto che quei pochi infermieri, autisti e barellisti “superstiti”, sono costretti ogni giorno ad affrontare le numerose problematiche legate al loro mestiere, se poi arrivano le “serate belle”, come quella appena trascorsa, siamo veramente alla frutta.