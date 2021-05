Perde il controllo del motorino e si schianta. Ragazzo ferito insieme all’amico

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Incidente ragazzo perde il controllo del motorino e si schianta ferito. Il giovane a bordo di un motorino insieme a un coetaneo, entrambi di Carinaro, stamani in via Circumvallazione a Casaluce, hanno perso il controllo del mezzo finendo con lo schiantarsi in terra, cadendo sull’asfalto rovinosamente. Il ciclomotore è finito sull’asfalto, trascinando i giovani. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza del 118, che ha soccorso i feriti trasportato uno dei due all’ospedale di Aversa. Non si conoscono le sue condizioni, ma sembra non abbia riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine si sta occupando dei rilievi.