LE FOTO. Perde il controllo dell’auto, abbatte un palo e distrugge una panchina

Sul posto in sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente e i vigili del fuoco che hanno messo l’area in sicurezza

PARETE – Incidente, ieri sera, giovedì 21 novembre, in via Marconi a Parete. Il conducente di una vettura ne ha perso il controllo arrestando la sua corsa contro un palo ed abbattendo una panchina. Tra le ipotesi avanzate quella della velocità sostenuta così come dimostrerebbero i filmati delle telecamere presenti in zona.

Sul posto i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente e i vigili del fuoco, che hanno messo l’area in sicurezza.