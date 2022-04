AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, la ragazza rimane ferita ad un braccio. Ieri lungo viale della Libertà una ragazza a bordo della sua vettura, quando all’improvviso si è forato uno pneumatico per cui la donna ha perso il controllo del veicolo sbandando e finendo la sua corsa contro un palo. La donna è rimasta ferita ad un braccio a causa dell’impatto, sul posto i sanitari del 118 e i vigili urbani. Grande spavento, fortunatamente non è in pericolo di vita.