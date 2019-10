Perde il controllo e vola dallo scooter. Il 61enne Aky muore sul colpo

Terribile incidente stradale, muore, 61 anni stanotte. Durante la notte in via Trivio del Castagno, al confine fra Sant’Arpino e Succivo, l’uomo noto commerciante e titolare della società podistica locale, mentre era in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi a suolo, dopo poco è morto nonostante i soccorsi, si è spento sul colpo. Il 61enne lascia moglie e tre figli. L’uomo era un grande sportivo, appassionato di corsa era soprannominato AKY. I funerali si terranno domani alle 14:30 presso la parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo. In queste ore centinai i messaggi di addio per questo lutto improvviso, eccone alcuni molto toccanti.“Caro Gennaro Legnante per chi come me ha avuto l’onore di conoscerti oggi vive una di quelle giornate più tristi che potessero mai capitare. Ciao Gennà!”; “UN CORSA IN PARADISO:ADDIO GENNARO Questa mattina mi ha sconvolto la notizia della morte in un incidente stradale di Gennaro Legnante di Sant’Arpino.Una persona stupenda, un buon padre di famiglia, un runner, un grande attivista.Un uomo umile, molto generoso.Una persona che non voleva restarsene con le mani in mano.Adesso potrai correre libero negli spazi infiniti nei quali ti trovi.Ci mancherai. Tanto”; “La Run For Love project Anna Cerbone tutta, apprende con grande dolore della scomparsa prematura di Gennaro Legnante, atleta della Podistica Frattese. Sentite condoglianze alla famiglia Legnante per la perdita del proprio caro.”;“STAMATTINA E ARRIVATA UNA TRISTISSIMA NOTIZIA CON UN GRAVE INCIDENTE STRADALE CI HA LASCIATO IL NOSTRO GRANDE AMICO GENNARO LEGNANTE ERI SEI E RESTERAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI AKY. LA PODISTICA FRATTESE A PERSO UN VERO AMICO UN GRANDE CAMPIONE E UNA PERSONA PERBENE RIPOSA IN PACE GRANDE FURIA ROSSA”.