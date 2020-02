Perseguita Giorgia Meloni, disposta la perizia psichiatrica

CASERTA – Disposta dal tribunale monocratico di Roma una perizia psichiatrica per Raffaele Nungnes, l’uomo attualmente agli arresti domiciliari in quanto accusato di atti persecutori nei confronti del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il giudice ha nominato il professore Andrea Balbi, presidente della Societa’ italiana psichiatria della Regione Lazio e direttore del dipartimento salute mentale della Asl Rm3. Il perito avra’ trenta giorni per accertare se l’imputato sia in grado di intendere e di volere, allo stato attuale e al momento della commissione del reato e se abbia eventuali patologie psichiatriche o sia pericoloso socialmente. Nugnes era stato arrestato dalla Digos lo scorso 31 luglio nella provincia di Caserta dopo che aveva preso di mira l’esponente di Fratelli di Italia con una serie di messaggi pubblicati via Facebook e che riguardavano Ginevra, la figlia della Meloni.