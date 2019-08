Piantagione di marijuana tra gli ortaggi. Due arresti e un denunciato

AVERSA – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un rumeno 32enne e un maliano 30enne per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. I poliziotti sono intervenuti in località Centore nel comune di Giugliano dove, all’interno di un’azienda di produzione di ortaggi di cui i due stranieri sono dipendenti, hanno scoperto 6 piante di marijuana. Il controllo è stato esteso all’usuario del terreno, un uomo di 41 anni di Aversa, presso la cui abitazione è stata sequestrata una busta contenente marijuana già essiccata. L’uomo è stato denunciato.