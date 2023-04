Picchia la ex fuori al bar e sceglie anche la “bara preferita”. 36ENNE CASERTANO RESTA IN CARCERE

Il gip ha confermato la custodia cautelare

MARCIANISE – È stata confermata dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere la misura cautelare degli arresti in carcere nei confronti di un trentaseienne di Marcianise, finito in manette mercoledì per stalking nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha spiegato di essere stato violento, di aver reagito in maniera sconsiderata alla decisione della ex compagna di lasciarlo anche a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti, ma che non avrebbe mai tentato di ucciderla, come invece aveva minacciato di fare.

In una chat su Instagram le aveva inviato anche una foto con una bara con il messaggio la “mia preferita per te”.