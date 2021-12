SESSA AURUNCA – Una ragazza di Sessa Aurunca, all’epoca dei fatti 14enne, è stata assolta, perchè il fatto non sussiste, dall’accusa di aver picchiato una sua coetanea per un complimento ad un ragazzo. Era finita sotto processo davanti al Tribunale per i Minorenni. La Procura aveva invocato una pena a 12 mesi di reclusione. Ma dopo 6 anni, la giovane è stata assolta.