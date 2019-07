Piccoli teppisti crescono. Imbratta la stazione con un estintore, chiesto risarcimento danni

TEANO – Un ragazzo di sedici anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, per aver svuotato un estintore nella stazione di Teano. Gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania di Napoli, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino relativa ad un giovane che veniva immortalato in un video sui social mentre scaricava il contenuto di un estintore, imbrattando la stazione, hanno acquisito le immagini ed hanno rintracciato rapidamente l’autore della bravata. Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti è emerso che lo studente viaggiava a bordo di un treno regionale Cassino – Caserta, insieme ad un amico. Giunti nella stazione di Teano, il giovane si è appropriato di un estintore in dotazione al convoglio e una volta disceso lo ha azionato, mentre il compagno lo filmava, svuotandolo su marciapiedi e binari, per poi abbandonarlo sulla banchina. Un gesto che gli è costato caro, visto che dovrà rispondere di imbrattamento e danneggiamento aggravato, mentre i genitori potrebbero ricevere una richiesta di risarcimento per i danni provocati.