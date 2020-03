PIEDIMONTE MATESE. Iniziativa solidale. Anche l’istituto Giacomo Vitale parteciperà alla fiaccolata virtuale

PIEDIMONTE MATESE – Da alcuni istituti sparsi in tutta Italia è stata lanciata una nuova solidale iniziativa rivolta a tutte le scuole italiane, rigorosamente in diretta streaming, che possa stringere tutti gli studenti in un caloroso abbraccio virtuale: una fiaccolata di speranza, accompagnata sempre dallo slogan di speranza #andràtuttobene. Anche la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giacomo Vitale”, diretta dalla preside prof.ssa Anna Maria Pascale, prenderà parte alla fiaccolata virtuale.

A condurre l’evento sarà la giornalista Paola Guarnieri di Rai Radio 1, che intratterrà docenti, personale della scuola e famiglie. L’invito è quello di accendere un lumino sulla finestra o sul balcone della propria casa. Lo scopo è ovviamente quello di dare prova della forza dell’istruzione italiana che anche in questa drammatica situazione, è comunque capace di resistere.

Maggiori informazioni si trovano cliccando il link qui. Per partecipare alla diretta, si può telefonare per un breve commento al numero 366 6513197 (solo a partire dalle ore 19:10), oppure si può postare su Facebook, Instagram o Twitter una foto della vostra fiaccolata virtuale con l’hashtag #scuoleilluminate aggiungendo il nome dell’istituto scolastico e il messaggio Andrà tutto bene! o altro breve messaggio che vi sentiate di condividere. #andràtuttobene, in diretta su YouTube https://tinyurl.com/tuttobene23.