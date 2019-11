PIEDIMONTE MATESE (g.v.) – Si è svolta stamani l’udienza del processo Termotetti, durante la quale il pm Alessandro Di Vico ha fatto verbalizzare le minacce ricevute da una teste: l’impiegata comunale Maddalena Della Paolera. A quanto pare la donna, qualche settimana fa, sarebbe stata avvicinata e minacciata dal consigliere comunale M.M. per far ritrattare la deposizione in aula contro Luigi Imperatore e Vincenzo Cappello. L’udienza è stata aggiornata a lunedì prossimo.