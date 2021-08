Pietre contro auto in corsa. Allarme truffe e rapine ad AVERSA. Il racconto della vittima

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Truffa della pietra per fermare e rapinare automobilisti. Di nuovo la truffa del lancio della pietra per indurre le vittime a fermarsi per rapinarle, l’ultimo episodio è avvenuto ieri lungo l’asse mediano zona Aversa, dove due balordi a bordo di un’Opel di colore grigio hanno costeggiato una donna lanciando una pietra per poi costringerla a fermarsi, fortunatamente la stessa non è caduta nel tranello, e ha proseguito, poi i due delinquenti l’hanno minacciata e cercato di speronarla, ma la donna è riuscita a scappare, e hai poi sporto denuncia. Inoltre la stessa ha reso noto l’accaduto sui social per avvisare i propri concittadini del pericolo. I delinquenti organizzati puntata la preda, lanciano oggetti verso l’auto presa di mira in modo tale che il conducente scenda dalla stessa per vedere cosa è accaduto e uno dei due delinquenti sale nella vettura e scappa via mentre il complice lo segue, e il malcapitato resta a piedi senza auto. Diversi gli episodi che si registrano, una delle possibili vittime ha fotografato la vettura incriminata ha subito danni alla propria vettura a causa dell’oggetto lanciategli contro e ha sporto denuncia presso i carabinieri, ma anche voluto allertare per fare attenzione tutti i concittadini con un post foto e scrivendo: “Attenzione a tutti, sull’asse mediano – Zona Aversa- c’è una Opel grigia con due persone a bordo che provano a fare la truffa della pietra. State attenti alla strada e soprattutto a questi due.” “Questa macchina andava molto piano, a 40 km/h circa. Io ho superato a sinistra, mi hanno lanciato contro una pietra simulando un urto, poi mi hanno fatto segno di accostare. Io che ho visto, non mi sono fermata, e poi hanno tentato di buttarmi fuori strada. Però per fortuna hanno capito che perdevano tempo e sono andati via.”