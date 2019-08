Pistola in auto pronta a sparare. Condannato 38enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – N.O., 38 anni di San Cipriano d’Aversa è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione. L’uomo venne trovato in auto in possesso di una pistola pronta a sparare. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso finalizzato all’ottenimento delle attenuanti generiche per le accuse di ricettazione e detenzione illegale di una pistola 9 per 21, risultata oggetto di furto.

L’imputato si appellava anche all’atteggiamento collaborativo tenuto nell’ambito del procedimento, innescato per la rapina consumata in un supermercato di Casal di Principe, commessa usando quella pistola: il 38enne avrebbe anche fornito i nomi dei suoi complici.

Per i giudici la confessione fatta dall’uomo in occasione della perquisizione dei carabinieri che rinvenirono la pistola fu “di circostanza” e inoltre il 38enne avrebbe mentito, sostenendo di non sapere che l’arma fosse pronta a fare fuoco. E’ stato condannato anche a pagare 3mila euro alla Cassa delle Ammende.