SANTA MARIA CAPUA VETERE – È deceduto all’età di 73 anni Raffaele, detto Lello, Cappabianca.

Ex maresciallo dell’Aeronautica in pensione, fu eletto in consiglio comunale nel 2011, canditato nella lista a supporto del sindaco Biagio Maria Di Muro. Cappabianca lascia la sua compagna Gianna e i figli Luigi e Angela.

I funerali si terranno nelle prossime ore presso il duomo di Santa Maria Capua Vetere.