Pomeriggio di terrore. Accerchiato e pestato a sangue dal “branco”, 22enne grave in ospedale

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Rissa e pestaggio a danno di un 22enne. Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 marzo, intorno alle 17 circa in via Acquaro a San Cipriano d’Aversa, un gruppo di giovani, tutti provenienti dall’Est Europa, hanno assalito e pestato a sangue un loro coetaneo e connazionale. Secondo indiscrezioni la vicenda ha avuto inizio per futili motivi, per poi sfociare nel sangue. Alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri. Sul posto il personale del 118 ha trasportato il 22enne ferito e sanguinante all’ospedale di Marcianise, mentre i militari hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori che si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi.