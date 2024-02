Porta in tribunale la Cisl ma perde la battaglia

.

CASERTA – Ex componente della segreteria della UST CISL di Caserta aveva proposto ricorso per differenze retributive e contributive alla Cisl di Caserta invocando regolamento dell’Organizzazione Sindacale Confederale Nazionale Cisl . La UST CISL di Caserta si è costituta in giudizio difesa dall’Avv. Domenico Carozza che, sulla base di ragioni di diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di P. L.O. per le ragioni di diritto invocate dal difensore della UST CISL di Caserta . Il giudice di appello di Napoli , a cui P.L.O. si era rivolto per chiedere la riforma della sentenza di primo grado hanno rigettato le pretese dello stesso. Anche in appello la U.S.T. CISL di Casera, difesa dall’Avv. Domenico Carozza, si è difesa con ragioni ritenute idonee dalla Corte .