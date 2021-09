Precipita in una scarpata. Ritrovato a bordo strada da una maestra

MARZANO APPIO – Italo, un 75enne residente a Marzano Appio, è stato ritrovato a bordo di una strada in stato confusionale e con dolori in diverse parti del corpo. Non riusciva ad alzarsi. Il malcapitato è stato salvato da una maestra di passaggio in auto, lungo la provinciale che attraversa Marzano Appio. Il 75enne era scalzo e ha raccontato di aver passato la notte nei boschi: probabilmente è precipitato nella scarpata al lato della strada, dov’è stato poi ritrovato. L’insegnante ha chiamato i carabinieri e un’ambulanza. L’uomo è stato condotto in ospedale a Sessa Aurunca.