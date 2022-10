SAN FELICE A CANCELLO РIl 72enne Tommaso Montefusco, pregiudicato, è stato arrestato per una condanna definitiva per tentato omicidio. Nel 2009 a Moiano, in provincia di Benevento, accoltellò in maniera grave il figlio. Deve scontare 6 anni e un mese di reclusione. Montefusco è originario di San Felice a Cancello e residente in una frazione di Arienzo.