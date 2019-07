Pregiudicato non vuole pagare il conto: picchiato nel locale

SAN FELICE A CANCELLO – Un 47enne pregiudicato ieri sera ha seminato scompiglio in due locali di San Felice. Prima di mezzanotte ha chiesto una birra, non ha pagato ma ha anche offerto da bere ad altre persone. Poi si è recato in una pizzeria dove ha voluto un panino che non gli hanno fatto pagare, poi è ritornato ed ha chiesto ancora da bere.

A quel punto gli è stato chiesto di tirare fuori i soldi ma lui ha risposto di non volerlo fare. Il padre del titolare della pizzeria lo ha preso a schiaffi, buttando fuori con la forza.