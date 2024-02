Premio Nazionale E. Caruso, XXI ed. di poesia, XII ed. di Caricatura e VII di Narrativa. Tutti i premiati

CASAGIOVE – Ieri pomeriggio, sabato, nella sala consiliare della città di Casagiove si è tenuta la Cerimonia di Premiazione del Premio Nazionale E. Caruso, XXI ed. di poesia, XII ed. di Caricatura, VII di Narrativa .

Il Premio “Totò” VI Edizione è stato assegnato allo Scrittore Maurizio De Giovanni (che impossibilitato a partecipare si è collegato in video), mentre il premio XVI Edizione “Amici della lirica” è andato al Tenore

Andrea Cesare Coronella. Congratulazioni alla cara amica di “Caserta c’è “ Lina Angela Barbieri che si è aggiudicata il 1° Premio per la poesia per la delicata “Filastrocca dell’abbraccio“ ex aequo con Raffaella Feola, e il 3° per la Narrativa con un racconto breve.



Sempre nella Sezione Narrativa il 1° premio è andato a Gino Bernardi, il 2° a Raffaella Alois, che si è aggiudicata anche la Menzione della giuria per la poesia mentre la Menzione per il racconto è andata a Giuseppe Romanelli.