Premio per l’impegno contro le mafie per la giornalista Marilena Natale

AVERSA – Come tutti gli anni, anche quest’anno il Comitato organizzatore ha individuato una serie di nomi da premiare, per lo più pugliesi, appartenenti non solo alle forze dell’ordine e della magistratura, tra i quali quello del magistrato Antimafia Elisabetta Pugliese della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e del suo collega di Foggia Marco Gambardella, il magistrato Gaetano Catalani presidente della Camera Penale di Matera ma anche nomi del mondo della cultura e dell’impegno sociale.

Una grande soddisfazione per Marilena Natale, si tratta di un riconoscimento davvero importante e dal grande significato.