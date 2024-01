Prenotano cenone di Capodanno da favola ma è solo una truffa

Numerosi i casertani caduti nella rete …

VAIRANO PATENORA – Cenone di capodanno super lusso ma è truffa. Sarebbero numerose le persone, tra le quali una coppia di Vairano Patenora, cadute nel raggiro riguardante un evento per la notte di San Silvestro che si sarebbe dovuto svolgere in una struttura ricettiva dell’Agro Aversano. Costo ingresso, a persona, 200 euro.

Solo la notte del 31 dicembre all’arrivare dei primi clienti, l’amara scoperta: la struttura era chiusa perché non funzionante già da tempo. Quando alcuni di questi hanno tentato di contattare l’organizzatore hanno scoperto che era scomparso congiuntamente alla pagina social utilizzata per pubblicizzare l’evento, non più visibile nella rete. Alle vittime non è restato altro da fare se non denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine