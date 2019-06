PREPARATEVI A BOCCHEGGIARE, arriva Lucifero. Temperature oltre i 40°. ECCO QUANDO

Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista meteo, arriverà infatti il temibile anticiclone africano Lucifero, una bolla d’aria infuocata che porterà con se temperature oltre 40°C.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti a nostra disposizione dalla giornata di lunedì 24 Giugno LUCIFERO si muoverà dall’Algeria in direzione del Mediterraneo centro occidentale puntando dapprima la Francia e poi anche l’Italia.

Le temperature sono previste in fortissimo aumento con punte massime diffusamente oltre i 34-35°C per buona parte della settimana su tutte le regioni. Sulle due Isole Maggiori non escludiamo la possibilità di toccare punte vicine ai 42-43°C, specie nelle zone interne maggiormente soggette in queste occasioni a registrare valori altissimi. Anche sulle basse pianure del Nord, specie tra ferrarese, modenese e rodigino ci aspettiamo fiammate ad oltre 40°C durante le ore più calde.

Da segnalare inoltre la possibilità di vivere le cosiddette notti tropicali: quando cioè anche durante le ore notturne le temperature non riescono a calare mantenendosi oltre i 27°C specie nelle grandi a causa dell’effetto isola di calore.

Secondo le nostre previsioni Lucifero investirà l’Italia per almeno tutta la settimana fino a domenica 30 Giugno.