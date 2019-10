Preso in pieno da un’auto: giovane ciclista finisce in ospedale

TEVEROLA (Christian e Lidia de Angelis) – Un grave incidente è avvenuto ieri 29 ottobre, intorno alle 16.00, lungo la strada Provinciale Teverola- Carinaro. Per cause ancora da chiarire, una Fiat Stilo, con alla guida un uomo di mezza età, è entrata in collisione con un bici sulla quale viaggiava un giovane. L’impatto è stato così violento che ha fatto sbalzare il ragazzo in sella alla bici fragorosamente sull’asfalto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza e i militari, appena giunti, hanno prontamente allertato i soccorsi. Il giovane ferito è stato stabilizzato e trasportato al vicino nosocomio dai sanitari del 118 intervenuti in loco.