Preso in pieno da un’auto mentre è in bici, in gravi condizioni 27enne 14 Novembre 2019 - 14:48

VITULAZIO (red.cro.) – E’ rimasto ferito gravemente il ragazzo di 27 anni, un extracomunitario, travolto da un’auto mentre percorreva in strada l’Appia, nel comune di Vitulazio. Oltre ai carabinieri di Capua, sul luogo ovviamente si sono recati anche gli uomini del 118 che hanno trasportato la vittima dell’incidente alla clinica Pineta Grande.