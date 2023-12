Prima l’aiuta in casa, poi la uccide per i debiti. 31enne sarà processato

MONDRAGONE – Non ci sarà udienza preliminare, la cosiddetta udienza filtro, ma sarà subito dibattimento nel processo nei confronti di Mario Cristiano, il trentunenne di Mondragone accusato di aver ammazzato la donna per cui faceva da badante, Anastasia Spiniello.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha infatti chiesto e ottenuto la celebrazione del processo con giudizio immediato.

L’indagato all’epoca dei fatti era il badante dell’anziana e secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del Reparto territoriale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe messo nei guai dal punto di vista finanziario la donna, facendole stipulare dal 2015 al 2018, presso istituti bancari e agenzie finanziarie, diversi prestiti e cessioni sui ratei di pensione per un ammontare di oltre 27.000 euro, finché l’anziana non è stata più in grado di onorare i debiti contratti.

Anastasia venne colpita alla testa da un oggetto contundente per poi rimanere soffocata da un fazzoletto conficcato nella sua cavità orale.