E’ ufficiale: Primark apre al centro Campania. Ecco cosa fanno e perché sono così famosi

MARCIANISE – Casertace ve l’aveva anticipato oltre due 2 anni fa con un articolo in cui eravamo stati capaci di dirvi anche dove il centro commerciale avrebbe ospitato questa importantissima catena di negozi irlandese. Infatti, sembra proprio che Primark arriverà al Campania e si poggerà nei locali che un tempo furono del Carrefour. L’accordo ufficiale tra il marchio di vestiti e la multinazionale francese Klepierre, la proprietaria del centro commerciale Campania, è stato firmato. Quindi è certo: Primark arriverà a Caserta, precisamente al centro commerciale Campania. La data esatta per il battesimo del nuovo negozio non è stata ancora resa nota.

Primark è un rivenditore internazionale che si occupa più o meno di tutto, dall’abbigliamento e prodotti beauty fino ai complementi per la casa e chi ha viaggiato in giro per l’Europa conosce l’incredibilità varietà di articoli e i prezzi decisamente bassi che gli store propongono. Ad oggi, il negozio Primark più grande si trova a Birmingham High Street, con una superficie di vendita di 14.800 m², suddivisi su cinque piani. Il negozio presenta tre punti ristoro, tra cui il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Vi si trova inoltre un salone di bellezza e un parrucchiere. Nel 2016 ad Arese è stato aperto il primo store italiano e attualmente ce ne sono quattro nel nostro Paese, ma se ne aggiungeranno presto altri.