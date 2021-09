GRICIGNANO D’AVERSA – A 24 ore dall’avvio del nuovo anno scolastico in tutte le scuole della Campania, si registra il primo caso Covid in un istituto. Una docente della scuola dell’infanzia di Gricignano d’Aversa è risultata positiva al virus. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Santagata, ha quindi dovuto immediatamente chiudere il plesso per effettuare la sanificazione di tutta la struttura.