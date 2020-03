CORONAVIRUS. Primo caso di contagio a MARCIANISE. È un 72enne

MARCIANISE – Informiamo la cittadinanza che purtroppo oggi un paziente di 72 anni, di Marcianise, ricoverato all’ospedale di Caserta tre giorni fa per patologie pregresse, è risultato positivo al coronavirus. Sono state adottate tutte le cautele necessarie per circoscrivere il contagio e quelli che hanno avuto contatti con lui sono stati posti in quarantena obbligatoria e sono sotto osservazione. Il nostro ringraziamento, anche a nome di tutti i cittadini, va agli operatori sanitari per la loro instancabile attività.

Lo comunica in una nota il Comune di Marcianise.