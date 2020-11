Primo lutto da COVID-19 in città, muore a 60 anni Angelo

PARETE (c.d.a./l.d.a) – Se registra il primo lutto per il comune di Parete legato all’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro tempo. Si tratta di Angelo Iavarone, 60enne, spirato in queste ore. Era un dipendente della Indesit, ex Whirlpool. Tifosissimo del Napoli, è venuto a mancare a causa di una crisi respiratoria.

A raccontarlo è stato il sindaco della città, Gino Pellegrino.

“Purtroppo abbiamo avuto il primo decesso di un nostro compaesano colpito dal covid-19. Ci tenevo ad esprimere vicinanza alla famiglia Iavarone per la prematura perdita del caro Angelo.”